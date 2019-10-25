Тюмень, 25 октября, 2019, 15:09 — ИА Регнум. Тюменская область, по данным Министерства сельского хозяйства России, вышла на первое место в стране по урожайности овощей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального департамента агропромышленного комплекса.

Урожайность в Тюменской области составила 490 центнеров с гектара. Второе место у Астраханской области — 464,4 центнера с гектара, третье — у Нижегородской области с показателем 458,6 центнера с гектара.

Отмечается, что в Тюменской области на 25 октября уборка овощей завершена, и собран урожай в 69,6 тыс. тонн.