Тобольский район, Тюменская область, 25 октября, 2019, 14:47 — ИА Регнум. В Тюменской области на 25 октября выявлены 10 пациентов с диагнозом «гаффская болезнь». Все они проходят лечение в областной клинической больнице № 1 в Тюмени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

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На данный момент в деревне Ачиры Тобольского районы, где проживают около 400 человек, все жители сдают кровь на анализ. Перекрыт доступ к озеру Андреевскому, водоросли которого стали причиной болезни.

Напомним, заражение 10 жителей деревни Ачиры гаффской болезнью произошло путём употребления в пищу местной рыбы. Вода из источника водоснабжения и местной реки Алымка, как показали лабораторные исследования, безопасны.

Гаффская болезнь — редкое заболевание, которое возникает у рыб, поедающих токсичные водоросли. Заболевание тяжело переносится людьми. Однако летальность от гаффской болезни составляет 1−2%.