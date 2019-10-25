Уфа, 25 октября, 2019, 14:46 — ИА Регнум. Хирурги в Башкирии провели высокотехнологичную операцию по реконструкции языка, пораженного раковой опухолью. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

Health.bashkortostan.ru Хирурги республиканского онкологического диспансера Башкирии во время операции

По словам заведующего отделением республиканского онкологического диспансера Башкирии Шамиля Мусина, это первая операция с микрохирургической реконструкцией при раке языка с метастазами в лимфоузлы шеи.

Хирурги удалили больному опухоль языка и лимфоузлы шеи, которые были поражены метастазами. А удаленную часть языка реконструировали с помощью лучевого лоскута. Отмечается, что в Башкирии каждый год оперируется около 60−70 человек с таким заболеванием.

«Наша задача — поставить подобные операции на поток», — сообщил Шамиль Мусин.

Сообщается также, что операция прошла с помощью операционного микроскопа, который получили в рамках национального проекта «Здравоохранение».