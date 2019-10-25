Москва, 25 октября, 2019, 14:30 — ИА Регнум. Власти Украины рассматривают Минские соглашения как капитулянтские и никогда не будут их выполнять, считает политолог Михаил Синельников-Оришак. Об этом он заявил 25 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Не пойдут они на это. Это соглашения, которые были заключены в «котлах». Меня очень радуют все их (на Украине — прим. ИА REGNUM) разборки. Это значит, что работать они не собираются. Я приветствую следующий Майдан и еще один. От Майдана до Майдана они живут всё «лучше», — сказал он.

Кроме того, рассуждая о ситуации на Юго-Востоке Украины, политолог призвал РФ либо ввести туда войска и «закрыть вопрос раз и навсегда», либо отдать эти территории Украине и забрать в Россию ту часть населения Донбасса, которая этого пожелает.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава МИД ДНР Наталья Никанорова призвала Киев оставить попытки искажения смысла Минских соглашений и изменения их очерёдности. По ее словам, Киев продолжает манипулировать пунктами Комплекса мер, пытаясь изменить порядок и очередность их реализации, а также пытается избежать их выполнения в том виде, в котором они были подписаны сторонами внутриукраинского конфликта и посредниками в его урегулировании и затем одобрены Советом Безопасности ООН.