Киев, 25 октября, 2019, 14:23 — ИА Регнум. Нынешние власти Украины настроены привести соглашение об ассоциации с ЕС «в соответствие с реальностью», заявляет вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM С головой

Своё высказывание чиновник сделал в интервью изданию «Сегодня», материал опубликован 25 октября. Кулеба напомнил, что документ был подписан в 2014 году, а его содержание было согласовано вообще 6−7 лет назад. С тех пор, отметил чиновник, реальность кардинально изменилась, и наши возможности торговли уже просто вышли за те нормы и стандарты, которые заложены в документе.

«У нас есть целые группы товаров, по которым мы готовы больше поставлять, больше продавать в ЕС, а ЕС готов больше покупать, но надо изменить соглашение», — заявил он.

Кроме того, подчеркнул вице-премьер, и политическую часть соглашения Киев тоже настроен привести в соответствие «с нашими реальными амбициями и потенциалом».

Кулеба признал, что диалог с европейскими партнерами по поводу пересмотра соглашения об ассоциации — «это очень деликатное дело», и украинские власти не хотят разрушить то, что есть сейчас.

«Мы хотим, как говорится, «подкрутить» некоторые вещи для того, чтобы сделать это Соглашение более эффективным», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что ранее украинские чиновники уже заявили, что Киев и Брюссель начали процесс пересмотра соглашения об ассоциации. Конкретные параметры обновления документа могут быть конкретизированы до конца 2019 года, предположил в начале октября заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, торговый представитель Украины Тарас Качка. По его словам, в ноябре-декабре состоятся сразу три мероприятия, на которых стороны будут обсуждать этот вопрос.