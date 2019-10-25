Милан, Италия, 25 октября, 2019, 14:13 — ИА Регнум. Покидающий свой пост глава Центробанка ЕС Марио Драги не исключает своего ухода в политику, передает Affari Italiani в пятницу, 25 октября.

Марио Драги

Драги ушел от прямого ответа на вопрос о том, не собирается ли он последовать примеру некоторых своих предшественников и после работы в Брюсселе вернуться в национальную политику.

1 ноября 2019 года пост главы Центробанка ЕС вместо Марио Драги займет бывший директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.