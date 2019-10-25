Барнаул, 25 октября, 2019, 14:10 — ИА Регнум. В России со дня на день ждут возвращения на родину гражданки России Марии Бутиной, осуждённой в США по надуманному обвинению и более года содержавшейся в заключении. Корреспонденту ИА REGNUM удалось взять краткое интервью у отца Марии — Валерия Бутина.

Мария Бутина. Скриншот страницы пользователя butina_maria. instagram.com

Валерий, здравствуйте! Вы общаетесь с Марией, как она себя чувствует?

Валерий Бутин:С Марией общаемся. Она в ожидании возвращения домой. Дата освобождения не изменилась — 25 октября.

Сегодня уже 25 октября. Марии не дали даже домой позвонить?

Валерий Бутин: У них сейчас ночь.

Так она ещё в тюрьме, как же так?

Валерий Бутин: Судьба у неё такая.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Мария Бутина является уроженкой Барнаула (Алтайский край). Известность в определённых кругах получила в 2011 году, именно тогда она стала председателем правления межрегиональной общественной организации «Право на оружие» и приняла участие в молодёжных праймериз, организованных «Молодой Гвардией».

17 июля 2018 года гражданка России Мария Бутина была задержана американскими правоохранителями в Вашингтоне. Её обвинили в том, что она якобы пыталась налаживать связи с высокопоставленными американцами с целью продвижения российско-американских отношений. Не исключено, что позднее Бутина пошла на сделку со следствием, поскольку из текста первоначального обвинения были исключены статьи о шпионаже.

Это произошло после нескольких месяцев, проведённых ею в одиночной камере. Российские дипломаты, навещающие Бутину в американской тюрьме, не раз указывали, что это превышает все допустимые лимиты, установленные так называемыми «правилами Нельсона Манделы». Валерий Бутин отмечал ранее, что его дочь не собирается получать американское гражданство, что это «полнейшая глупость и ложь».

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О том, что 25 октября Бутина будет переведена из федеральной тюрьмы города Таллахасси во Флориде в миграционный центр Майами, а оттуда в тот же день вылетит в Москву, сообщил ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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