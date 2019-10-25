Ярославль, 25 октября, 2019, 14:07 — ИА Регнум. В Ярославле пройдет XIII Ассамблея «Русского мира», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области. Это международный форум, который ежегодно проводится фондом «Русский мир» накануне Дня народного единства. Фонд создан по указу Владимира Путина в 2007 году для популяризации русского языка и культуры. Открытие форума состоится 2 ноября.

Театр им. Волкова в Ярославле

На форум в Ярославль приедут около 800 человек из более чем 80 государств, в том числе из Дании, Австралии, Великобритании, Китая, Японии, Колумбии, Мексики, Австрии, Германии, Кении и Эквадора. Участниками ассамблеи станут общественные деятели, руководители объединений соотечественников, ученые и деятели культуры, представители русскоязычных СМИ, духовенства, эксперты, дипломаты, университетские преподаватели, учителя русского языка и литературы.

Мероприятия XIII Ассамблеи «Русского мира» пройдут в Российском государственном академическом театре драмы имени Ф. Волкова, Ярославском государственном педагогическом университете им. К.Д. Ушинского, Ярославском государственном театральном институте.

В рамках форума состоятся круглые столы, посвященные обучению русскому языку за рубежом, русскому зарубежному театру, новым вызовам в информационном пространстве, взаимодействию русского мира в исторической, культурной и религиозной сферах. Также пройдут лекции, дискуссии и культурная программа для участников форума.