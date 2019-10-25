Киев, 25 октября, 2019, 14:02 — ИА Регнум. На Украине сегодня, 25 октября, эксперты обсуждают информацию СМИ о том, что депутатам фракции «Слуга народа» начали платить зарплаты в конвертах, то есть — черным налом, без уплаты налогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

О такой проблеме накануне сообщило издание «Страна». СМИ подчеркивает, что подобная практика существовала ранее, в предыдущих созывах Рады, однако в «Слуге народа» ее сходу отметали, подчеркивая, что на этот раз «всё будет по-честному».

«С первого дня назревал вопрос, кто, как и в какой пропорции будет доплачивать деньги при отсутствии партийной кассы и понятных доноров. Первый месяц не платили — чуть было не начался голодный бунт. А затем появились деньги…», — сообщил один из депутатов «Слуги народа».

Экономист Сергей Фурса заявил, что выплата зарплат в конверте депутатам является «абсолютно предсказуемым» результатом отказа от увеличения официальных доходов народных избранников.

«У «Слуги народа» был выбор. По настоящему бороться за чистоту и повысить зарплату депутатам до реального уровня, который сейчас может быть получен только доплатами в конверте. В турборежиме. Или сделать вид, что всем хватает зарплаты, которая меньше, чем получают начинающие программисты в IT… Выбрали второй вариант. Потому что повышать зарплаты непопулярно. Украинскому обществу это бы не понравилось», — объясняет специалист.

По его словам, вместо того, чтобы расходовать высокий рейтинг на непопулярные, но правильные шаги, нынешняя власть пытается всеми силами сохранить рейтинг. А теперь тупик, теперь уже поздно, подчеркивает Фурса, и весь созыв парламента депутаты будут получать зарплаты в конверте.

«Кто будет им платить, тот и будет их танцевать. Это может быть руководство партии. А может быть конкурирующий олигарх, который готов дать больше. И в этом парламенте не так много людей, которые готовы отказаться… Возможно, не все депутаты «Слуги народа» берут конверты. Всё-таки среди них есть люди с ценностями. Но большей части будет легко пойти на компромисс с собой и объяснить, что это справедливо», — резюмировал эксперт.