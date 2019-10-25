Вильнюс, 25 октября, 2019, 13:58 — ИА Регнум. Министерство обороны Литвы сегодня, 25 октября, обнародовало свою официальную позицию по участию литовских военнослужащих в международных операциях. Среди перечисленных стран Сирии нет, хотя ещё некоторое время назад литовские официальные лица говорили о необходимости послать несколько литовских солдат в части, где дислоцированы военнослужащие США, однако после ухода США из Сирии позиция резко изменилась, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В настоящий момент в Афганистане находятся 49 литовских солдат, в Ираке 15 военнослужащих и 6 военных инструкторов, ещё 9 литовских солдат занимаются обучением иракских военнослужащих. Всего в различных международных операциях задействованы порядка 150 литовских солдат.

«Пока ситуация не стабилизирована — точно нет. Другой момент, непонятна архитектура присутствия США, и если военных США нет или силы символические, мы тоже не слишком усматриваем «добавленную стоимость», — накануне в эфире радиостанции Žinių radijas сказал Кароблис, отвечая на вопрос, пошлёт Литва в Сирию своих солдат или нет.