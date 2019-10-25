Банги, 25 октября, 2019, 13:54 — ИА Регнум. Переговоры о создании российской военной базы в Центрально-Африканской республике идут уже больше года, и эта база нужна не только России — из внешнеполитических соображений, но и руководству ЦАР — из соображений внутриполитических, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 25 октября, глава Агентства журналистских расследований Андрей Константинов, комментируя информацию о возможном появлении военной базы РФ в ЦАР.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой

Как сообщало ИА REGNUM ранее, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что власти республики рассматривают возможность создания на своей территории военной базы России.

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«Переговоры о создании этой базы идут уже больше года, и идут не слишком активно. Нельзя сказать, что России эта база нужна позарез. К тому же в ЦАР есть и наши военные советники, и те, кого у нас называют частными военными компаниями.

В новых заявлениях важнее всего политический фактор. С одной стороны — фактор внутриполитический для ЦАР: там непростая обстановка, правительство контролирует не всю территорию, и наращивание нашего военного присутствия интересно действующей власти ЦАР для укрепления собственных позиций.

С другой стороны, Россия пытается стать более активным игроком на международной арене, и это не новость. Еще сирийские события стали началом нового этапа. Нельзя пытаться быть сверхдержавой, не ведя активной игры на внешнем контуре. К тому же главнокомандующего всё это занимает, и он работает над этими вопросами с большим интересом.

Можно добавить, что ЦАР — не единственное африканское государство, где в ближайшее время может появиться наша база; еще один возможный пример — Судан. Нам есть что предложить африканским товарищам, к тому же в советское время наши военные присутствовали в десятках стран этого континента», — отметил Андрей Константинов.