Москва, 25 октября, 2019, 15:01 — ИА Регнум. Долг потребителей Москвы и Подмосковья за электроэнергию вырос на 994,9 миллионов рублей с начала 2019 года. Об этом 25 октября сообщила пресс-служба Мосэнергосбыта.

Электроэнергия

Сейчас суммарный долг двух регионов составляет 17,5 миллиардов рублей. Более 75% от этой суммы (порядка 13,2 миллиардов рублей) приходится на Московскую область. В этом регионе просроченная задолженность за электроэнергию с начала 2019 года выросла на 827,6 миллионов рублей. В Москве за это время просроченная задолженность за электроэнергию выросла на 167,3 миллионов рублей и составила более 4,3 миллиардов рублей.

Пресс-служба Мосэнергосбыта также отмечает, что, несмотря на рост долга, наметилась тенденция по сокращению просроченной задолженности как в столице, так и в области.