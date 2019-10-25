Великий Новгород, 25 октября, 2019, 13:50 — ИА Регнум. Новгородский районный суд сегодня, 25 октября, вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывших руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Росоловского и генерального директора ООО «Белгранкорм — Великий Новгород» Александра Митрохина. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона, судом оба признаны виновными.

Колючая проволока

Росоловский обвинялся по ч. 2, п. «в» ч. 5ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера, а также в виде имущества в значительном размере»), Митрохин — по п. «б» ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Дача взятки в крупном размере»).

Суд установил, что в 2018 году Росоловский за общее покровительство и попустительство в отношении новгородской птицефабрики «Белгранкорм» получил от Митрохина взятку в виде оплаты стоматологических услуг за счёт организации на сумму 496 тыс. рублей. Также он признан виновным в получении ещё одной взятки — в виде мебели на сумму более 70 тыс. рублей в 2016 году — за общее покровительство и попустительство, а также выдачу положительного санитарно-эпидемиологического заключения по санитарно-защитной зоне мусорного полигона для одной из организаций Боровичского района.

Митрохин полностью признал свою вину, Росоловский вину в совершении преступлений не признал.

Приговором суда Росоловскому по совокупности преступлений назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права занимать руководящие должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, Митрохину — в виде четырёх лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, государственное обвинение запрашивало для Росоловского реальный срок лишения свободы для Росоловского, для Митрохина — условный. Суд приговорил обоих к реальному лишению свободы. Приговор в законную силу не вступил.