Магнитогорск, Челябинская область, 25 октября, 2019, 13:49 — ИА Регнум. В челябинском Магнитогорске 26-летний гражданин осуждён за нарушение половой неприкосновенности 11-летней девочки. Он показывал ей свои половые органы, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

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Преступление произошло в октябре 2018 года. Девочка проходила мимо автомашины, в которой находился этот гражданин.

Суд признал его виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 УК России, предусматривающей ответственность за действия сексуального характера в отношении лица, который не достиг 14 лет. Ему назначено восемь лет, отбывать которые он будет в колонии строгого режима.