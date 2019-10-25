Орел, 25 октября, 2019, 13:47 — ИА Регнум. О дырах в бюджете и отсутствии денег на элементарные нужды напомнили губернатору Орловской области Андрею Клычкову депутаты областного совета народных депутатов на заседании 25 октября. Основным в повестке дня стал вопрос о бюджете на 2019 год и плановый период последующих двух годов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Андрей Клычков

Как отмечалось на заседании, на 2019 год доходы бюджета ожидаются в сумме 35,9 млрд рублей, а вот в последующие годы могут резко сократиться: на 2020 год запланированы доходы в 31,1 млрд рублей, на 2021 год — в 31,7 млрд рублей. Расходы на 2019 год запланированы в 35,9 млрд рублей, на 2020 — в 30,7 млрд, на 2021 — 31 млрд. Снижения госдолга региона финансисты не прогнозируют: на 2019 год он запланирован в 20,7 млрд рублей, на 2020 год — 20 млрд рублей и на 2021 год — 20,7 млрд рублей.

Как пишут «Орловские новости», названные цифры вызвали возмущение у депутатов. Депутат Руслан Перелыгин («Справедливая Россия») перечисли объекты, которые, по его словам, «недостроены, а деньги украдены»: «Титаник» (медцентр, строившийся с 2000-х годов), мост Дружбы, стадион имени Ленина.

«А у нас дыры в бюджете, которые мы ищем и не знаем, чем закрыть. Люди уезжают из-за низкого уровня зарплат и отсутствия работы. Бюджет опять же теряет деньги. Сельские школы закрываются и продолжат закрываться. Есть огромные пробелы в сфере здравоохранения. Мы не можем найти деньги на повышение зарплат врачей, решение проблем с медициной на селе, со «скорыми», но зато выделяем миллиарды на информатизацию здравоохранения. Проблем нерешаемых много и в том виде, в котором есть проект бюджета мы принять не можем», — сказал Перелыгин.

Андрей Клычков пытался возразить — он напомнил, что доходная часть бюджета выросла на 22%, на треть увеличены меры господдержки. При этом он поблагодарил депутатов «за конструктивную критику».