Каракас, 25 октября, 2019, 13:46 — ИА Регнум. Выборы президента Боливии в нынешнем году, на которых оппозиция не признаёт победу действующего президента страны Эво Моралеса, являются попыткой государственного переворота, которую сооружают те же силы, что стоят за попыткой госпереворота в Венесуэле. Об этом 25 октября заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Carlos Rodríguez Николас Мадуро

«В настоящее время мы наблюдаем попытку госпереворота в Боливии. За ней стоят те же силы, что стремились совершить переворот в Венесуэле в январе этого года», — приводит ТАСС слова венесуэльского лидера.

Также Мадуро отметил, что официальный Карракас выражает поддержку действующему президенту Боливии Эво Моралесу, который победил, получив большинство голосов на выборах президента страны.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство Венесуэлы поздравило боливийский народ и выразило восхищение «одержанной демократическим путём победой Эво Моралеса на выборах 20 октября».