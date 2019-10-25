Москва, 25 октября, 2019, 13:40 — ИА Регнум. Осло планирует и дальше придерживаться базовой политики, которая предполагает отсутствие военных баз иностранных государств на территории Норвегии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 октября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде в Киркенесе (Норвегия).

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Госпожа министр подтвердила, что так называемая базовая политика, которую Норвегия проводит ещё со времён холодной войны, в полной мере сохраняет свою актуальность, и мы надеемся, что это позволит укреплять безопасность в североевропейском регионе», — заявил Лавров.

В заявлении о базовой политике 1949 года говорится, что иностранные государства не должны в мирное время иметь военные базы на норвежской территории.

«Мы подчеркнули с обеих сторон, что разногласия и расхождения, наверное, будут всегда, но мы хотели бы их уменьшить — они не должны препятствовать нашему взаимодействию в тех областях, где мы видим совпадение интересов», — отметил министр.

Отметим, что в последние годы некоторые действия Норвегии вызывали обеспокоенность у России — так, ранее Норвегия приглашала в страну американских пехотинцев для проведения учений на так называемой ротационной основе, что вызывало негативную реакцию Москвы.