Москва, 25 октября, 2019, 13:40 — ИА Регнум. Законопроект о возможности граждан самим продавать заложенное жилье предложила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

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Предлагается дать возможность самостоятельной реализации жилья в течение определенного периода времени по стоимости не ниже той, которая составляет оставшуюся сумму долга, и стоимости приобретения жилья, рассказала парламентарий.

Если гражданин воспользовался правом продажи ипотечного жилья без проведения торгов, но не смог его реализовать, то будет действовать существующая типовая общая процедура.

Яровая обратила внимание, что при продаже залоговой квартиры или дома на торгах собственник теряет существенные суммы, которые могли бы пойти на оплату ипотеки банкам.