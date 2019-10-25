Тбилиси, 25 октября, 2019, 13:40 — ИА Регнум. Благотворительный фонд братьев Арвеладзе при партнерстве с посольством США в Грузии запустил новый проект «Футбол против оккупации». Об этом сообщается на сайте фонда.

Проект осуществляется в регионе, где происходили военные действия в августе 2008 года и селах, расположенных вдоль «т.н административной разделительной линии» (т.е. вдоль государственной линии между Грузией и Южной Осетией. — прим. ред.).

В рамках программы в поселке беженцев Церовани был проведен футбольный турнир. Соревнования проходили на новом стадионе, открытом в начале октября фондом и посольством Турции.