Москва, 25 октября, 2019, 13:36 — ИА Регнум. Мужчинам в России будет совершенно невыгодно использовать новую систему пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный продукт, так как большинство из них рискуют не дожить до пенсии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 октября заявил старший инвестиционный консультант «БКС Брокер» Максим Ковязин.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

Правительство доработало законопроект о новой системе пенсионных накоплений и скоро вынесет его на общественное обсуждение. Речь идет о «гарантированном пенсионном продукте», который подразумевает, что граждане будут на добровольной основе присоединяться к системе накоплений. При этом государство берет на себя обязательства по гарантии сохранности этих накоплений, а также планирует предоставлять налоговые льготы. Так, например, если пенсионные взносы гражданина не будут превышать 6% от его зарплаты, то эти средства могут быть освобождены от подоходного налога.

«Если уйти от российских реалий, закрыть глаза на стагнацию в экономике, падение реальных доходов населения и рост его закредитованности, реформу пенсионной системы можно назвать интересной и в какой-то мере заманчивой, но это только на бумаге. В реальности государство предлагает гражданину добровольно сейчас лишиться 6% своего дохода ради повышения своей пенсии в будущем», — считает Ковязин.

Так, по его словам, участвовать в этой системе будет выгодно далеко не всем гражданам РФ.

«Средняя продолжительность жизни в России составляет 71,39 лет — 65,9 лет у мужчин и 76,7 лет у женщин. Выход на пенсию для мужчин 65 лет, для женщин 60. Цифры говорят сами за себя, мужчинам совершенно не выгодно участвовать в гарантированном пенсионном плане (ГПП), они рискуют просто не дожить до пенсии», — объясняет Ковязин.

Женщины же при новой системе после выхода на пенсию будут получать пенсию повыше в течение 16,7 лет. Однако это тоже будет не так выгодно для них.

«В России женщины зарабатывают в среднем на 27% меньше, чем мужчины, то есть у них намного меньше возможностей что-то отложить на пенсию», — заявил Ковязин.