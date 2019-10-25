Киев, 25 октября, 2019, 13:33 — ИА Регнум. Сегодня, 25 октября, во многих областных центрах Украины, в частности в Одессе, Харькове, Запорожье, Николаеве, Киеве, проходят акции «Нет капитуляции». Её участники — члены радикальной организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и националистической «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — выступают против присоединения Киева к «формуле Штайнмайера».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские радикалы

По словам члена наблюдательного совета Фонда энергетических стратегий Юрия Корольчука, акции не повлияют на позиции международных участников «минского» и «нормандского» форматов переговоров.

«Относительно влияния на переговорный процесс в «минском формате», тут этого нет… Эти силы не смогут повлиять на международные силы: на позиции Германии, США. Но смогут влиять на определенный процесс и консолидировать своих избирателей», — сказал Корольчук 25 октября в эфире одного из украинских телеканалов.

Он считает, что минские переговоры «остановились на уровне» президента Украины Владимира Зеленского.

«Сказать, что Зеленский боится и не задействовал определенный силовой ресурс…, тут больше присутствует непонимание самого Зеленского… Оказалось, что у команды Зеленского нет плана, у них нет видения, как интегрировать назад Донбасс. Этого хотят все: и Россия, и Германия, и Франция, и США. Все хотят засунуть Донбасс в Украину», — считает Корольчук.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина выполнит политическую часть Минских соглашений только после роспуска «квазигруппировок ДНР и ЛНР, полного прекращения огня, обеспечения эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины». В Минских соглашениях республики называются «отдельными районами Донецкой и Луганской областей».