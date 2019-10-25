Киев, 25 октября, 2019, 13:33 — ИА Регнум. Ассоциация газового рынка Украины подтверждает наличие проблем у компании-оператора ГТС Украины из-за огромных долгов распределительных компаний.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

Соответствующее заявление было обнародовано 25 октября, после обращения компании-оператора ГТС, передает корреспондент ИА REGNUM.

В Ассоциации отмечают, что при существующих, необоснованных тарифах оператор ГТС Украины уже 1 февраля 2020 года «столкнется с проблемой разбалансировки системы, накопления долгов, что неизбежно приведет к его неплатежеспособности«.

В заявлении отмечается, что в ситуацию должна вмешаться Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

«Новые тарифы должны быть рассчитаны, исходя из заказанной мощности, и позволят сбалансировать экономику газораспределительных компаний. В случае непринятия тарифов существуют значительные риски для деятельности нового оператора ГТС», — говорится в сообщении Ассоциации, при этом подчеркивается, что в настоящий момент этот тарифный процесс вообще заморожен.

ИА REGNUM напоминает, что долги распределительных компаний за отбор газа из ГТС составляют более 40 млрд грн.

18 октября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, необходимый для создания независимого оператора украинской ГТС. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в целом закон нужно принять до 1 ноября, чтобы до конца года завершить сертификацию независимого оператора ГТС.

Компания «Оператор ГТС Украины» подала в Нацкомиссию регулирования энергетики заявку на прохождение сертификации как оператора газотранспортной системы.