Киев, 25 октября, 2019, 13:32 — ИА Регнум. В данный момент провести выборы в ДНР и ЛНР по украинским законам невозможно, сообщил глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Олег Диденко 25 октября в интервью изданию «Фокус».

Artemka ЦИК Украины

"Возможны ли выборы в Донбассе вообще? По моему мнению, на данный момент — нет. Чтобы их там провести, необходимо обеспечить безопасность. Украина должна взять под контроль государственную границу», — рассказал он.

Чиновник отметил, что в данный момент на Украине действует закон, прямо запрещающий проведение выборов на неподконтрольной Украине территории.

«Чтобы хотя бы теоретически говорить о проведении выборов на этих территориях, нужно принять другой закон. Это компетенция Верховной рады», — добавил Диденко.

Напомним, согласно Минским соглашениям, возврат Украиной контроля над границей между Донбассом и Россией возможен только после урегулирования конфликта, частью которого является проведение местных выборов в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что при новом президенте Украина не выполнила ни одного условия по урегулированию конфликта в Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский даже не отдал приказ ВСУ прекратить огонь, отметил он.

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