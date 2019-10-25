Киев, 25 октября, 2019, 13:18 — ИА Регнум. «Европа всегда переоценивала Россию, а не недооценивала ее», — заявил в интервью украинскому изданию «Сегодня», опубликованному сегодня, 25 октября, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Kmu.gov.ua Дмитрий Кулеба

Чиновник заявил, что в Европе есть целые школы мысли, которые убеждены, что надо привлекать Россию в разные форматы сотрудничества, «и это привлечение будет сдерживанием, инструментом превращения России в более цивилизованное государство».

«То есть мы их привлечем, мы им что-то дадим, пообещаем, и от этого они станут добрее, лучше, начнут нас слышать, откажутся от авторитаризма, от агрессивных действий. Россия со своей стороны активно эти теории подпитывает, потому что они ей выгодны», — заявил Кулеба.

Представитель правительства Украины пожаловался на то, что на Западе в определенных кругах «бессмертны идеи» о привлечении России, хотя на самом деле, по оценке Кулебы, «ни одна из этих историй» так и не сработала.

«И пока это убеждение не умрет, пока оно не исчезнет, мы постоянно будем слышать идеи вроде «давайте держать Россию в объятиях, потому что это гораздо лучше, это шанс на то, что Россия станет нормальной»», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что Россия также «устала» от войны на Донбассе, и это позволит завершить вооруженный конфликт.

«Я думаю, что есть шанс, что и российская сторона устала от этого процесса. Все понимают, что Украина никогда не сдаст свою территорию и свою независимость. Я думаю, что если у кого-то сначала были такие мысли, то сейчас все уверенно это понимают», — заявил Зеленский в ходе пресс-марафона 10 октября.

Он выразил надежду, что сыграет свою роль его известность в России как человека «либеральных взглядов».