Москва, 25 октября, 2019, 13:22 — ИА Регнум. Односторонний выход США из Договора о ракетах малой и средней дальности (ДРМСД) может стать причиной гонки вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и Европе. Об этом 25 октября на заседании коллегии Минобороны РФ и Белоруссии заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Mil.ru Сергей Шойгу

«Выход США из ДРСМД ставит под угрозу систему стратегической стабильности в мире и может спровоцировать новую гонку вооружений, причем не только в Европейском, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказал Шойгу.

При этом он отметил, что применение таких «односторонних, в том числе силовых, действий», которые нарушают международное право, становится в настоящее время в международных соглашениях нормой.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что заседание совместной коллегии оборонных ведомств России и Белоруссии состоится 25 октября в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.