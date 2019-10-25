Ярославль, 25 октября, 2019, 13:15 — ИА Регнум. Количество жертв пожара в Ростове Великом Ярославской области выросло до восьми человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.

Больница скорой помощи им. Соловьева

54-летняя женщина скончалась в больнице скорой помощи имени Соловьева. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в день трагедии 19 октября на улице Ленинская в Ростове погибли пять детей и двое взрослых, трое были госпитализированы.

Подозреваемый в поджоге 37-летний местный житель арестован.