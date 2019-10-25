Политический каминг-аут главы МИД Белоруссии: реакция соцсетей
Минск, 25 октября, 2019, 13:08 — ИА Регнум. Эмоциональное и неожиданноепризнание главы МИД БелоруссииВладимира Макея по обстоятельствам визита в Минск российского шоуменаФилиппа Киркорова вызвало широкийрезонанс в белорусских СМИ и социальных сетях. За сутки сообщение министра, опубликованное в непопулярном министерском аккаунте в социальной сети Facebook, собрало почти полторы сотни комментариев.
Личное сообщение Макея было опубликовано 24 октября на официальном аккаунте МИД Белоруссии. Чиновник прокомментировал обсуждение своих персональных перелётов на личных самолётах из Германии и обратно, изложил свой взгляд на посещение Киркоровым Минска, а также посещение шоуменом творческого вечера жены министра Веры Поляковой.
«Мы все, наверное, уже настолько низко пали, что не можем верить в нормальные человеческие отношения, дружбу, порядочность, искренность», — написал Макей в министерском аккаунте.
По мнению чиновника, «надо признать, что все мы серьезно больны» — об этом он заявил, подписавшись так: «С огромным уважением и любовью ко всем, Владимир Макей, Министр иностранных дел, друг Филиппа Киркорова».
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«Смешно и грустно одновременно. Смешно читать на странице официального ведомства о базарных разборках чиновника высокого ранга. А грустно от того, что вы, пользуясь властью, разрушаете отношения между нашей страной и Россией и никто не может, надеюсь, что пока, вас остановить», — констатировала в комментарии Людмила Шарапкина (цитаты приведены в авторской редакции — ИА REGNUM).
«Политическое самоубийство? Непонятно зачем на странице МИДа отвечать на неизвестные никому претензии неопределенного круга лиц в интернете. Огорчили, Владимир Владимирович», — прокомментировал пост министра Ivan Radukevich
«А почему этот текст — на официальной странице МИД? Или она является личной страничкой Макея? За что он тут вообще оправдывается, я не понимаю? Киркоров что, был у нас с официальным государственным визитом?» — в недоумении Юрий Данилов.
«Это точно официальная страница МИД? Не позорьтесь сами и не позорьте страну, пожалуйста, личными постами в официальном аккаунте», — Юрий Макаров.
Aleh Liaskouski в комментарии к сообщению министра не понял, «почему свою личную обиду на народ, вы выражаете на официальной странице МИД».
«Странно только что пост от лица всего МИДа, а не в личном аккаунте. Я думаю, что дело не в менталитете, а в том, что люди не верят депутатам, министрам и т.п. это уже с годами выработалось мнение что чиновники развлекаются за счет средств народа. Только в этом причина, а не в том что лично вас и семью кто-то не любит. Если бы вы были электриком на заводе и к вам приехал Киркоров, уверен, все бы радовались за вас и этому событию», — написал Павел Поташников.
Евгений Катульский в комментарии к публикации Владимира Макея был более категоричен: «Вова, тебе вообще не стыдно такое тут писать? Официальная страничка создана и дана тебе в пользование что бы писать о каких либо мероприятиях внешнеполитического характера, можно рассказать, как ты наладил связи с Россией, Польшей, Литвой, Англией, это просто к примеру. Или ты думаешь это уместно тут, и всем так интересно знать и видеть что где то там Киркоров, твоя жена, день рождения? ну раз ты позволяешь тут писать о своей личной жизни, то ок, не обижайся тогда на комментарии, и то как к тебе люди будут теперь относиться».
«Владимир, лучше вы были бы другом Сергея Лаврова. Тогда бы не нужно было бы писать этот пресс-релиз», — уверен Антон Бойко.
«Это обращение касается личного вопроса в жизни министра. Вопрос не столько в стиле или содержании (которые сомнительны), сколько в использовании официальных каналов для разрешения личных вопросов. МИД — это не личная вотчина Макея, это обращение — смешение личного и профессионального. Это как раз таки больше напоминает Северную Корею и её вождей. Отсылка к опыту Канады, США и ЕС как минимум просит примеров», — уверен Valery Kavaleuski.
Среди комментаторов обнаружились согласные с формой и содержанием поданной министром информации. «Мы действительно больны, — отметила в своём комментарии Наталья Шарипо. — Хорошо, что Вы это заметили».
Тему заявленной министром болезни развил Павел Силицкий: «Это называется — «проекция». Типичное поведение психопата».
«Итоги деятельности МИД РБ в 2019: написан пост про отношения министра и российского исполнителя — 1 шт.», — иронично резюмировал Aleks Mushinski.