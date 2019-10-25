Топчиха, Алтайский край, 25 октября, 2019, 13:03 — ИА Регнум. За два неполных месяца в Алтайском крае выявлено более 200 новых случаев заболеваемости педикулёзом. Если в конце августа 2019 года специалисты регионального Роспотребнадзора отмечали, что от вшей пострадали 777 человек, то согласно данным, обнародованным накануне, таковых в крае уже более 980, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Gilles San Martin Вошь

Данная информация была обнародована на фоне скандальной истории со вспышкой педикулёза в Топчихинском районе, о которой корреспонденту ИА REGNUM рассказал местный депутат Вячеслав Лаптев. По его словам, очаг заболевания находится в местном детском доме, а спровоцировала его нехватка персонала. По словам Лаптева, дети из неблагополучных семей, поступающие в детдом, попадают в группы, минуя карантин, а уже оттуда паразиты попадают в общеобразовательную школу, куда приходят на учёбу обычные ученики.

После того, как депутат обнародовал данную информацию, муниципальные чиновники, по его словам, поспешили замять через СМИ эту историю, а родителей пострадавших школьников и учителей, которые сообщили о случившемся, уговаривают молчать, пугая негативными для них последствиями.

Как бы то ни было, специалисты Роспотребнадзора фактически признали факт заболеваемости педикулёзом в отдельно взятом районе. Правда, в официальной публикации об этом сказано в весьма обтекаемой форме:

« В сентябре-октябре текущего года при проведении плановых медицинских осмотров в образовательных организациях в ряде территорий Алтайского края, в том числе в Топчихинском районе, были выявлены случаи заболевания детей педикулезом».

Вячеслав Лаптев также считает, что теперь чиновникам не стоило бы замалчивать и намерение закрыть единственную в Топчихе общественную баню.

«Она хоть и убыточная, но еженедельно туда ходят много пожилых людей, которые уже не в состоянии топить домашнюю баню. Накануне выяснилось, что в муниципалитете не нашлось документов, подтверждающих, что баня вообще состоит на балансе», — пояснил депутат.

По его мнению, это обстоятельство может стать предметом разбирательства в Следственном комитете. Также он полагает, что такие проблемы районным властям не стоит замалчивать, чтобы не получить «бунт вшивых у бани».

Напомним, в 2018 году в Алтайском крае было выявлено 1621 случаев педикулёза, а на конец августа 2019 года этот показатель составлял 777 случаев.

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