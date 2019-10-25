Ярославль, 25 октября, 2019, 12:42 — ИА Регнум. Подготовка к застройке площади Волкова в Ярославле ведется, несмотря на уверения властей в обратном. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информированные источники и судебные решения.

Площадь Волкова в Ярославле

Как ранее рассказывало ИА REGNUM, заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин в ответе жителю Ярославля сообщил, что реализация проекта строительства торгово-развлекательного комплекса в этом месте невозможна. При этом речь шла о ранее разработанном проекте, который подразумевал реконструкцию всей площади, в том числе создание значительного подземного пространства.

Сейчас, по данным источников ИА REGNUM, готовится другой проект — «регенерации» здания бывшей гостиницы Кокуева, снесенной в 1980-х годах. Такую возможность предоставляют условия охраны достопримечательного места «Исторический центр Ярославля». Подготовка к строительству ведется — это следует из истории судебных тяжб между мэрией города и застройщиком.

Земельный участок находится в федеральной собственности, однако распоряжается им мэрия Ярославля. С 2007 года площадь находится в аренде. Арендатором выступает АО «Спектр-Холдинг», связанное с депутатом Ярославской областной думы Яковом Якушевым. Участок был предоставлен для строительства многофункционального культурно-развлекательного и торгового комплекса с инженерными коммуникациями. Первоначально стройка должна была завершиться в 2014 году. Именно до этой даты застройщик должен был платить арендную плату. Однако работы так и не начались из-за протестов ярославцев, изменении экономических условий и ряда других причин.

Казалось бы, нет строительства — нет и договора аренды. Однако, как следует из решений арбитражного суда, стороны неоднократно подписывали дополнительные соглашения к договору аренды земельного участка. Любопытная деталь. Договор продлялся… без арендной платы. Согласно открытым данным срок действия договора продлен до 31 мая 2021 года.

В конце 2017 года (при мэре Владимире Слепцове) мэрия Ярославля в лице агентства по аренде земельных участков подала иск в арбитражный суд с требованием взыскать арендную плату с застройщика. В июне 2018 года суд иск мэрии удовлетворил, постановив взыскать с АО «Спектр-Холдинг» более 7 млн рублей. Интересная деталь: арендная плата взыскивалась как за уже прошедшее время (3 млн) так и за будущее. Последний платеж необходимо было внести «до момента ввода объекта в эксплуатацию, но не позднее срока окончания договора аренды земельного участка — не позднее 31 мая 2021 года». То есть уже в 2018 году мэрия верила, что торговый центр на площади будет построен.

«Спектр-Холдинг» обжаловал решение ярославского арбитражного суда. Как раз в это время в городе поменялась власть. На место Владимира Слепцова в октябре 2018 года приходит Владимир Волков. И мэрия в суде второй инстанции в декабре 2018 года… отказывается от всех исковых требований. При уже выигранном суде. Что заставило новые городские власти не требовать денег с застройщика при крайнем дефиците бюджета, можно только гадать.

Про все эти тяжбы общественность не знала. Проект застройки казался давно похороненным. Но далее ситуация развивалась еще интереснее. Ярославские коммунисты запланировали провести 1 мая 2019 года демонстрацию. И мэрия отказывает им в связи с тем, что шествие пройдет через участки, арендованные «Спектр-Холдинг» под застройку площади. Общественность начинает подозревать, что планы стройки торгового центра в исторической части никуда не исчезли. Кроме того, возникает резонный вопрос — почему участок находится в аренде, а арендной платы нет? Уж нет ли здесь коррупционной составляющей?

И мэрия заявляет, что планирует расторгнуть договор. Не только заявляет, но и делает: в мае 2019 года в арбитражный суд поступает новый иск от агентства по аренде земельных участков о расторжении договора аренды и… взыскании арендной платы и пени уже в размере более 9 млн рублей (напомним, всего полгода назад мэрия от этой платы отказалась).

Однако и на этот раз планы городских властей неожиданно резко меняются. И в сентябре 2019 года арбитражный суд утверждает мировое соглашение. Цитируем решение суда:

«Истец отказывается от своих исковых требований о расторжении договора, а также начисления пени по дату фактической оплаты задолженности. Договор продолжает свое действие на согласованных условиях».

Вместо 9 млн аренды и пени, согласно мировому соглашению, «Спектр-Холдинг» должен заплатить около 5 млн арендной платы за истекший период и пени в размере 1,6 млн рублей. Интересно, что при отказе от иска агентством по аренде земельных участков в 2018 году арбитражный суд указал, что «повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается». Иначе говоря, застройщик мог отстоять в суде требования мэрии по возврату долга за аренду и не платить ничего. Но «Спектр-Холдинг» предпочел признать долг, лишь бы не был расторгнут договор аренды, заключенный «для строительства многофункционального культурно-развлекательного и торгового комплекса с инженерными коммуникациями».

Следовательно, планы застройки площади сохраняются. По словам экспертов ИА REGNUM, сделать это крайне непросто. Площадь находится на территории памятника археологии — культурного слоя города. Необходимо провести на всей территории будущего объекта археологические исследования, причем делать это можно только в летний сезон. Необходимо доказать в Минкульте необходимость регенерации гостиницы Кокуева. Нужно сделать проект и пройти историко-культурную экспертизу, которая предусматривает и общественные обсуждения. Эти работы требуют значительных временных и финансовых затрат. Уложиться до окончания срока аренды — до мая 2021 года — вряд ли возможно. Однако срок аренды земли может быть и продлен, как это уже случалось ранее.