Тбилиси, 25 октября, 2019, 12:40 — ИА Регнум. Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе прокомментировал инициативу исследователя The Heritage Foundation Люка Коффи, который предложил разместить в Грузии американский контингент, выводимый из Сирии, частности на бывшей российской военной базе в Ахалкалаки. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Eucom.mil Американские солдаты в Грузии по программе партнерства НАТО. Август 2017

По словам Талаквадзе, на рабочих встречах с представителями американских властей предложение о размещении американского контингента в Ахалкалаки не обсуждалось.

«Это мнение эксперта, и, наверно, на него должны ответить грузинские эксперты. Грузинские власти находятся на постоянной связи и в рабочей коммуникации с правительством и конгрессом США. Обсуждение стратегических вопросов для нашей страны происходит в этих форматах. В рабочих форматах такой вопрос не поднимался», — сказал Талаквадзе.

Как сообщало ИА REGNUM, исследователь The Heritage Foundation Люк Коффи предложил разместить американский контингент, который вывели из Сирии, в Грузии для того, чтобы он стал силой «за горизонтом» для быстрого реагирования в случае восстановления ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).