Тбилиси, 25 октября, 2019, 12:28 — ИА Регнум. 25 октября во время очередного представления представителей общественного движения «Лело» грузинский банкир Мамука Хазарадзе заявил, что политическая партия «Лело» будет официально учреждена 12 декабря, сообщает «Интерпрессньюс».

ИА REGNUM Мамука Хазарадзе

12 декабря состоится учредительный съезд партии. Хазарадзе напомнил, что членство в «Лело» является открытым. «Лично я буду человеком, который встретит будущих членов партии, пожимая руку, глядя в глаза, чтобы мы вышли из состояния поражения и перевели страну к победе», — заявил банкир.

«Офис нашей партии откроется в конце года в «Тбилиси централе», к которому ведут все дороги, сюда прибывают все поезда, пассажиры из регионов, пассажиры на автомобильном транспорте, именно здесь собираются проблемы всех граждан и у нас будет диалог с каждым из них. Это будет не чья-то, а ваша партия. Мы вместе должны выйти из этого состояния путем объединения национального согласия»

Напомним, Хазарадзе учредил общественное движение «Лело» в начале сентября. Периодически банкир представляет обществу по 12 членов движения, с которыми он намерен «бороться за развитие Грузии» и с которыми планирует «победить нынешнего правителя» Бидзину Иванишвили. По заявлению Хазарадзе, его партия станет третьей силой, появления которой в стране, по его же определению, панически боится Бидзина Иванишвили.

Ранее прокуратура Грузии обвинила учредителя АО «ТВС Банк» Мамуку Хазарадзе и его бизнес-партнера Бадри Джапаридзе в отмывании незаконных доходов в связи со сделками на $17 млн, заключенными в 2007—2008 годах. 10 октября суд в виде меры пресечения вынес Хазарадзе и Джапаридзе выплату залога в размере 700 тысяч лари каждому. О намерении заняться активной общественной, а также политической деятельностью Хазарадзе заявил именно после возбуждения против него уголовного дела.