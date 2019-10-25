Киев, 25 октября, 2019, 12:19 — ИА Регнум. Проведение сертификации независимого оператора ГТС Украины оказалось под угрозой из-за огромных долгов распределительных компаний, заявил сегодня, 25 октября, директор компании-оператора ГТС Сергей Макогон.

Иван Шилов ИА REGNUM Природный газ

По словам чиновника, долги распределительных компаний за отбор газа из ГТС составляют более 40 млрд грн, передает корреспондент ИА REGNUM.

Макогон уточнил, что многомиллиардные долги вызваны «неэффективной тарифной политикой» и «несовершенной моделью рынка». К сожалению, до сих пор рынок газа для населения Украины так и не стал сбалансированным и прозрачным, отмечает менеджер компании.

«Без решения этой проблемы будущее нового отделенного оператора ГТС крайне туманно, так как источников для финансирования таких сумм у оператора нет», — подчеркивает он.

По его словам, компания-оператор ГТС уже сформулировала и выслала об урегулировании ситуации регулятору (очевидно, имеется ввиду Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг — ред.), но «пока они не были услышаны».

«Данная проблема имеет государственный масштаб и должна быть рассмотрена на самом высоком уровне», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас на Украине продолжается процесс разделения компании «Нафтогаз Украины», в частности, выделение отдельного оператора, который будет управлять ГТС страны.

18 октября Верховная рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект, необходимый для создания независимого оператора украинской ГТС. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что закон нужно принять до 1 ноября, чтобы до конца года завершить сертификацию независимого оператора ГТС. Предполагается, что оператор ГТС Украины будет в управлении компании «Магистральные газопроводы Украины», которая, в свою очередь, подчинена министерству финансов страны.