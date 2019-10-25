Кишинёв, 25 октября, 2019, 12:17 — ИА Регнум. В Молдавии проходят обыски в филиале совместного с Россией предприятия «Молдовагаз», сообщила 25 октября пресс-секретарь компании Дойна Делеа.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Мы сотрудничаем с правоохранительными органами», — цитирует ее ТАСС.

Более подробной информации Делеа не сообщила.

Напомним, ранее новый председатель правления компании Вадим Чебан в интервью местному изданию сообщил, что его команда обнаружила некие коррупционные схемы.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле президент Молдавии Игорь Додон выдвинул Чебана на должность главы АО «Молдовагаз».

По словам молдавского лидера, новому руководителю предстоит искоренить все преступные схемы, действовавшие в последние годы на предприятии, — в период, когда им руководители ставленники прежней молдавской власти.

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