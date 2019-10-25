Депутат фракции Порошенко обвинил Зеленского в беспределе и преступлениях
Киев, 25 октября, 2019, 12:09 — ИА Регнум. Вчера, 24 октября, на Украине следователи государственного бюро расследований (ГБР) провели обыски в двухкомнатной квартире в Киеве и в доме в селе Чаусово-2, которые принадлежат экс-народному депутату от «БПП «Солидарность» Аркадию Корнацкому. Об этом Корнацкий рассказал 25 октября в эфире одного из украинских телеканалов.
Он напомнил, что земельный скандал вокруг его «Агрофирмы Корнацких» продолжается 19 лет.
При этом Корнацкий обвинил президента Украины Владимира Зеленского в совершении «преступлений» и «беспредела».
Он также утверждает, чтоб обыски на его «Агрофирме Корнацких» проходят «в рамках уголовного производства против экс-президента Порошенко».
Как сообщало ИА REGNUM, несколько лет в Первомайском районе Николаевской области идёт противостояние за право пользованием 1,5 тысячи гектар земли между «Агрофирмой Корнацких» и 773 пайщиками, которые сдали в аренду свои участки фирме «Партнер-Агро» для выращивания культур. Тем не менее «Агрофирма Корнацких» продолжает незаконно засевать и собирать урожаи с земель пайщиков. Селяне обвиняют Корнацкого в рейдерстве.
После того, как Корнацкий стал депутатом от партии «Блок Петра Порошенко», президент Порошенко в 2016 году выдал указ №142/2016 «Об отмене решения председателя Первомайской районной государственной администрации Николаевской области» и распоряжение №98/2016-рп, чтобы в судах депутат мог апеллировать тем, что решения о выдаче земли 773 бюджетникам уже отменены.
В октябре 2017 года жительница Первомайска Анна Панкова подала в суд иск о признании незаконным и отмене указа Порошенко. В мае 2019 года Большая палата Верховного суда Украины отменила указ Порошенко №142/2016 «Об отмене решения председателя Первомайской районной государственной администрации Николаевской области».