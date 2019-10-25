Киев, 25 октября, 2019, 12:09 — ИА Регнум. Вчера, 24 октября, на Украине следователи государственного бюро расследований (ГБР) провели обыски в двухкомнатной квартире в Киеве и в доме в селе Чаусово-2, которые принадлежат экс-народному депутату от «БПП «Солидарность» Аркадию Корнацкому. Об этом Корнацкий рассказал 25 октября в эфире одного из украинских телеканалов.

Gov.ua Аркадий Корнацкий

Он напомнил, что земельный скандал вокруг его «Агрофирмы Корнацких» продолжается 19 лет.

«С этим связана выдача законного указа Порошенко об отмене явно незаконных распоряжений главы Первомайской администрации по землям Корнацких… Руководит этими вопросами Аваков — это бандит у власти, которого оставили при власти Зеленского», — считает экс-депутат.

При этом Корнацкий обвинил президента Украины Владимира Зеленского в совершении «преступлений» и «беспредела».

"Президент Зеленский стремительно, одним махом превзошел Порошенко и Януковича. Продолжил преступления первого (так называемые реформы) и вернул беспредел второго, в плане использования «органов» для преследования «кого надо», — пишет Корнацкий на своей странице в Facebook.

Он также утверждает, чтоб обыски на его «Агрофирме Корнацких» проходят «в рамках уголовного производства против экс-президента Порошенко».

Как сообщало ИА REGNUM, несколько лет в Первомайском районе Николаевской области идёт противостояние за право пользованием 1,5 тысячи гектар земли между «Агрофирмой Корнацких» и 773 пайщиками, которые сдали в аренду свои участки фирме «Партнер-Агро» для выращивания культур. Тем не менее «Агрофирма Корнацких» продолжает незаконно засевать и собирать урожаи с земель пайщиков. Селяне обвиняют Корнацкого в рейдерстве.

После того, как Корнацкий стал депутатом от партии «Блок Петра Порошенко», президент Порошенко в 2016 году выдал указ №142/2016 «Об отмене решения председателя Первомайской районной государственной администрации Николаевской области» и распоряжение №98/2016-рп, чтобы в судах депутат мог апеллировать тем, что решения о выдаче земли 773 бюджетникам уже отменены.

В октябре 2017 года жительница Первомайска Анна Панкова подала в суд иск о признании незаконным и отмене указа Порошенко. В мае 2019 года Большая палата Верховного суда Украины отменила указ Порошенко №142/2016 «Об отмене решения председателя Первомайской районной государственной администрации Николаевской области».