Минск, 25 октября, 2019, 12:07 — ИА Регнум. Белоруссия больше не обращалась к России с запросом выделить государственный кредит приблизительно $600 млн. Как заявил 25 октября министр финансов Белоруссии Максим Ермолович, Минск не видит в этом потребности и не рассчитывает на это.

Иван Шилов ИА REGNUM Юань

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«Мы не рассматриваем в качестве источника финансирования кредит правительства Российской Федерации и, собственно, не ведем переговоры по поводу этого кредита, — подчеркнул глава белорусского минфина. — Поэтому необходимости в каких-то политических кредитах абсолютно нет».

Ермолович отметил, что на текущий год Белоруссия обеспечена источниками финансирования, также есть «чёткое понимание по данным источникам на 2020 год». В частности, Минск рассчитывает уже до конца 2019 года получить кредит на 3,5 млрд юаней (примерно $500 млн) от Китая.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что Россия предоставит Белоруссии государственный кредит на сумму до $600 млн. Он пояснил, что кредит будет выдан в соответствии с решением президента России Владимира Путина. Предполагается, что средства пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по займам, уже предоставленным российской стороной.

Уже в октябре 2019 года Силуанов отмечал, что решение о предоставлении Белоруссии кредита на $600 млн будет принято в зависимости от продвижения Москвы и Минска в вопросе дальнейшей интеграции.