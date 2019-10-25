Киев, 25 октября, 2019, 12:06 — ИА Регнум. В городе Новый Роздол во Львовской области Украины сложилась критическая ситуация с началом отопительного сезона, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 октября.

Lvivoblrada.gov.ua Владимир Гирняк

В частности, как сообщил депутат Львовского областного совета Владимир Гирняк, городской глава Нового Роздола и его заместитель подали в отставку.

«(Власти) должны правовым методом обеспечить выделение средств и запустить тепло. Нельзя допустить доведения атмосферы в городе к критической отметке», — заявил политик, отметив, что проблемы связаны с деятельностью Новороздольской ТЭЦ.

О том, что причиной отставки городского главы является фактический срыв отопительного сезона, заявил в интервью «Цензору» депутат Новороздольского городского совета Анатолий Шалаев. По его словам, это далеко не первые отставки в местной власти за последнее время.

«Мэр Нового Роздола Андрей Мелешко и первый заместитель мэра подали заявления об отставке. Перед тем сложил полномочия заместитель по коммунальным вопросам. Город остался без руководства. Исполком — парализован. Доигрались… вопрос с теплоснабжением города не решен», — отметил Шалаев.

Новый Роздол — город областного значения во Львовской области Украины, с населением порядка 30 тыс. человек. Расположен неподалеку от реки Днестр и в 55 км от Львова. Основан в 1952 году в связи с развитием в регионе добычи серы.

ИА REGNUM напоминает, что 15 октября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что на Украине есть два проблемных города, в которых отопительный сезон начнется позже, чем во всей остальной стране. Это Смела в Черкасской области и Новый Роздол во Львовской области, отметил глава правительства, там пока «остаются определенные технические сложности». Гончарук объяснил, что проблемы прежде всего связаны с тем, что отопительные услуги предоставляли частные компании, допустившие «критические ситуации».