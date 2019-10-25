Москва, 25 октября, 2019, 11:40 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил роспуском Законодательному собранию, которое, по его мнению, «мешает губернатору работать». Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября, об этом он заявил 25 октября, выступая на президиуме Совета законодателей. Такие же претензии у Жириновского — и к законодателям Липецкой области и Ставропольского края.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

Жириновский напомнил региональным парламентариям о необходимости политического диалога и пригрозил мерами в случае, если взаимодействие не наладится.

«Владимир, Липецк и Ставрополь — я вас «уничтожу», — заявил Жириновский.

Представители регионов громко выразили своё возмущение словами лидера ЛДПР, но ведущая заседание вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») прервала дискуссию.

«В регионах обсудите, вам задана повестка, которую можете отрабатывать», — сказала Яровая.

Взаимные претензии губернатора Владимирской области, избранного от ЛДПР Владимира Сипягина, и регионального заксобрания начались сразу после того, как Сипягин был избран на пост главы региона. Так, депутаты приняли закон, который обязал губернатора согласовывать кандидатуры своих заместителей с заксобранием. Подписала документ бывшая глава региона Светлана Орлова в последние дни действия своих полномочий. В начале октября этого года вспыхнул новый скандал — депутаты раскритиковали отчёт Сипягина о качестве услуг медицинских, образовательных, социальных и культурных учреждений области.