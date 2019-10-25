Москва, 25 октября, 2019, 11:52 — ИА Регнум. Центральноафриканская Республика (ЦАР) рассматривает вариант с возможностью создания на своей территории военной базы России. Об этом 25 октября заявил президент страны Фостен-Арканж Туадера.

Kremlin.ru Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера

«Мы продолжаем работать с национальным министерством обороны и с Министерством обороны России над этим вопросом, чтобы изучить возможности», — сказал президент ЦАР в интервью РИА Новости.

Отметим, ка сообщало ИА REGNUM ранее, 24 октября Фостен-Арканж Туадера на заседании саммита «Россия — Африка» заявил, что ЦАР выражает свою поддержку всем действиям России в её отношениях со странами Африки, направленным на то, чтобы помочь им справиться со стоящими перед ними вызовами.