Пекин, 25 октября, 2019, 11:28 — ИА Регнум. Заявления вице-президента США Майкла Пенса об ограничении Китаем «прав и свобод» жителей Гонконга, в Пекине восприняли с возмущением, назвав подобные обвинения необоснованными. Об этом сегодня, 25 октября, на регулярном брифинге заявила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин.

Studio Incendo Протесты в Гонконге

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«Заявления Пенса, как и его выступления в октябре прошлого года, были полны высокомерия и лицемерия, полны политических предрассудков и лжи, — сказала дипломат. — Китайская сторона выражает резкое недовольство и решительный протест».

Она отметила, что все народы Китая имеют полную свободу вероисповедания в соответствии с законом, а ситуация с правами человека в КНР не вызывает беспокойства.

«Китайское правительство твёрдо отстаивает национальный суверенитет, безопасность и интересы страны. Тайвань, Гонконг […]являются чисто внутренними делами Китая и не допускают вмешательства каких-либо внешних сил», — подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомства.

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«Мы требуем прекратить прибегать к действиям, которые подрывают наши двусторонние отношения и взаимное доверие, — добавила Хуа Чуньин. — Мы призываем американскую сторону уважать факты, исправить ошибки, воздерживаться от безответственных заявлений, прекратить практику, которая подрывает отношения между двумя странами».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 24 октября, вице-президент США Майк Пенс обвинил Китай в ограничении «прав и свобод» жителей Гонконга и выразил поддержку протестующим. С таким политическим заявлением политик в преддверии очередных переговоров о прекращении торговой войны с Китаем.