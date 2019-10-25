Лысьва, Пермский край, 25 октября, 2019, 11:24 — ИА Регнум. В городе Лысьва Пермского края суд вынес приговор 26-летнему местному жителю за незаконное распространение порнографических материалов на своей странице в соцсети, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

Установлено, что мужчина просматривал порнографические видеофайлы, а те, которые нравились особенно, копировал и размещал в своем аккаунте. При этом доступ к странице был открыт для всех пользователей.

Экспертизы вынесли заключение, что материалы имеют глубоко противоречащее нравственным нормам и правилам поведения в обществе содержание.

Мужчина осужден к двум годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.