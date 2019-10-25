Екатеринбург, 25 октября, 2019, 11:24 — ИА Регнум. Мэра Екатеринбурга призвали поставить в приоритет борьбу с онкологическими заболеваниями, а не благоустройство города. Ультиматум выдвинул депутат гордумы Константин Киселёв у себя в Facebook.

Facebook.com/KonstantKiselev Константин Киселев

Парламентарий заявил, что не будет голосовать за проект городского бюджета на 2020 год, если там не будут предусмотрены необходимые расходы на здравоохранение.

По словам Киселёва, возмутительно, когда в бюджете заложены деньги на «гранитизацию» города, а решение по выделению 200 млн рублей для обновления оборудования по диагностике рака лишь обсуждается.

«На гранит и бордюризацию есть, а чтобы спасти тысячу, двести, сто, десять или даже одного человека денег нет», — возмущён депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области не ждут уменьшения числа онкобольных. По словам областного министра здравоохранения Андрея Цветкова, есть мировая тенденция — каждый год прирост больных раком равен около 10%.