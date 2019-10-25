Донецк, 25 октября, 2019, 11:20 — ИА Регнум. При новом президенте Украины Владимире Зеленском Киев не выполнил даже основные пункты по разведению и прекращению огня. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Лидер ДНР подчеркнул, что Зеленский во время выборов обещал принести мир, но прошло уже более полугода, а для этого ничего не сделано, даже нет приказа о прекращении огня.

«Поэтому мы сейчас видим Порошенко в худших проявлениях», — цитирует РИА Новости Пушилина.

Как передавало ИА REGNUM, после избрания президентом Украины Зеленского Киев согласовал «формулу Штайнмайера», которая содержит план-график, по которому должны осуществляться шаги по выполнению Минских соглашения и урегулированию конфликта в Донбассе. Заявленное ранее разведение войск возле Петровского и Золотого не состоялось из-за украинской стороны.