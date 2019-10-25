* запрещённая в России организация

Киев, 25 октября, 2019, 11:17 — ИА Регнум. Попытки дискредитировать бандформирование «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) связаны с его высокой боевой эффективностью, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на встрече с главой миссии США Кристиной Куинн, сообщила 25 октября пресс-служба МВД Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Арсен Аваков

По его словам, целью «позорной информационной кампании» против группировки является кризис в отношениях между Украиной и международными партнёрами.

«Именно боевая эффективность спецподразделения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в защите государства от военной агрессии — истинная причина попытки остановить его другим, гибридным, методом», — подчеркнул Аваков.

Напомним, ранее 40 конгрессменов США потребовали признать украинское бандформирование террористической организацией.

Читайте также: США могут официально признать украинский «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористами

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член команды президента Украины, глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко написал открытое письмо в защиту «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он отметил, что его не волнуют личные убеждения членов «прекрасного коллектива».

«Азов» * — организация, деятельность которой запрещена в РФ.