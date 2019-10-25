Москвичам покажут, какой будет планировка новых кварталов столицы РФ
Москва, 25 октября, 2019, 11:06 — ИА Регнум. В Москве 25 октября открывается выставка проектов планировки новых кварталов в рамках программы реновации, сообщает официальный сайт мэра Москвы. Выставка организована в шести районах столицы РФ — Академическом, Ломоносовском, Люблинском, Обручевском, Тимирязевском и Черемушкинском.
Чиновники обещают, что в новых кварталах появятся образовательные и медицинские учреждения, спортивно-оздоровительные комплексы и деловые центры.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2020 года на реализацию программы реновации в Москве планируется потратить 101 млрд рублей. Такие цифры заложены в проекте бюджета столицы. Кроме того, расходы на содержание и текущий ремонт дворовых территорий в 2020 году запланированы в размере 29,3 млрд рублей. На период с 2020 по 2022 года — 96,2 млрд рублей.