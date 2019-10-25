Берлин, 25 октября, 2019, 11:06 — ИА Регнум. В Германии депутаты Левой партии направили в правительство ФРГ обращение, в котором призвали вывести из страны войска Соединенных Штатов. Об этом 25 октября сообщает RT со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

По словам авторов обращения, войска США перебрасывают с одной американской базы на другую, приближаясь к западной границе России.

Это нарушает дух «Договора 2 + 4», который исключает возможность присутствия в восточных федеративных землях Германии иностранных войск и ядерного оружия, уточняют авторы обращения.

«(Размещение американский войск) ставит под угрозу основополагающий акт Россия — НАТО, последнее еще действующее соглашение между Западом и Россией об ограничении неядерного вооружения», — говорится в документе.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию за недостаточные военные расходы и обвинил в невыполнении обязательств в рамках НАТО. Глава Белого дома допустил, что некоторую часть войск перебросят в Польшу.

Напомним, в настоящее время в ФРГ расквартированы 35 тыс. военнослужащих США и 17 тыс. гражданских лиц, работающих на американский контингент. Правительство Германии потратило на размещенные на территории страны американские войска за последние семь лет в общей сложности €243 млн.

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