Вашингтон, 25 октября, 2019, 11:02 — ИА Регнум. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 25 октября сообщается на сайте лиги.

Michael Miller Александр Овечкин

Овечкин вышел на первое место в истории НХЛ по количеству шайб, заброшенных в большинстве в выездных матчах. Таких голов на его счету теперь 125, он превзошёл результат Бретта Халла (124).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Овечкин оформил дубль в матче с «Эдмонтон Ойлерз». Первая шайба в этом матче стала для него 666-й в карьере.