Пермь, 25 октября, 2019, 10:57 — ИА Регнум. Из Перми с декабря 2019 года планируют запустить скоростной поезд Ласточка, который будет следовать до горнолыжного центра «Губаха». Конечной станцией станет «Углеуральская», откуда на автобусе лыжников и сноубордистов доставят на горнолыжную базу, сообщает ТК «Рифей Пермь».

Mos.ru Электропоезд «Ласточка»

«Горнолыжный экспресс» начнет курсировать по выходным и праздничным дням. Из пермской столицы «Ласточка» будет отправляться утром, совершая остановки на станциях «Мотовилиха», «Молодежная», «Левшино». Время в пути составит до трех с половиной часов. Возвращаться в Пермь поезд будет вечером.