Ярославль, 25 октября, 2019, 10:54 — ИА Регнум. Количество участников Всероссийского слета Национальной лиги студенческих клубов в Ярославле, обратившихся за медицинской помощью, составило 65 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к органам власти региона.

Yarregion.ru Форум в Ярославле

29 из них были госпитализированы. Все заболевшие проживали в гостинице «Святой Георгий». Ранее власти сообщало о 60 заболевших.

Пятеро студентов, как сообщает региональный департамент здравоохранения, уже покинули больницу. Диагноз пока неизвестен. Заболевшие студенты остаются в гостинице, чтобы не контактировать с другими участниками форума.