Грозный, 25 октября, 2019, 10:51 — ИА Регнум. В Чечне правоохранительные органы начали проверку в отношении бывшего мэра столицы республики Ислама Кадырова. Об этом в эфире ЧГТРК «Грозный» сообщил заместитель начальника уголовного городского управления МВД РФ Саламбек Мутиев.

Мвд.рф Полиция

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Представитель правоохранительного ведомства отметил, что процессуальные решения в отношении бывшего чиновника будут приняты в установленные законом сроки.

Уточняется, что в поле зрение полиции Ислам Кадыров попал после получения от местной телекомпании видеоматериала, на котором запечатлены грубые и жёсткие методы работы бывшего градоначальника в его бытность мэром Грозного. Так, предположительно, в общении с местными жителями бывший чиновник применял электрошокер и угрожал им расправой. По данным телеканала, материалы были записаны личной пресс-службой Ислама Кадырова.

«Чтобы узнать необходимую информацию или добиться от мошенников чистосердечного признания в содеянном, экс-мэр использовал и психологические методы воздействия», — говорится в сюжете.

Как сообщало ИА REGNUM, мэром Грозного Ислам Кадыров был избран в 2012 году в возрасте 25 лет и стал самым молодым градоначальником в России. Этот пост он занимал до 2015 года, после руководил администрацией главы и правительства Чечни. В настоящее время Ислам Кадыров отстранён от работы.