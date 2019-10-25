Омск, 25 октября, 2019, 10:51 — ИА Регнум. Спецслужбы иностранных государств ведут работу по выявлению слабых мест в информационной инфраструктуре России, чтобы в дальнейшем совершать массированные кибератаки, заявил 25 октября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Омске.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибербезопасность

По его словам, основными целями для оказания вредоносного воздействия остаются объекты критической информационной инфраструктуры.

«Это создает реальные угрозы национальной безопасности», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что российская система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам демонстрируют свою надёжность и эффективность.

По его словам, результат стал возможен в том числе и благодаря сотрудничеству с иностранными специалистами из 145 стран.

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